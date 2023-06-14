На жаль, кількість жертв атаки збільшилась, пише Politeka.net.
«Жертв уже 12 - вночі від отриманих опіків, несумісних із життям, помер 67-річний чоловік. Вічна пам'ять загиблим», - повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Роботи з ліквідації наслідків удару продовжуються.
Нагадаємо, серед жертв ракетного удару у Кривому Розі – молоде подружжя, Давид і Ксенія. Їм було лише по 22 роки.
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Закохана пара одружилася лише торік, третього червня відсвяткували річницю весілля. Ксенія працювала у 108 гімназії вчителем молодших класів. Була єдиною дитиною в сім'ї.
Також серед жертв підступного удару – семеро людей, які працювали в нічну зміну на складі із бутельованою водою, яку мали везти, зокрема, на Херсонщину.
"На складі працювало близько 25 цивільних людей. І ця вода розвозилася у всі куточки нашої держави, зокрема і у Херсонську область для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС", - повідомив очільник МВС України.
Наймолодшому загиблому - 17 років. Ще троє працівників знаходились у лікарні.
Нагадаємо, минулої ночі окупанти вдарили по Одесі «Калібрами».
Ворог влучив у громадські об'єкти: в один з бізнес-центрів та складське приміщення торговельної мережі.
Загинуло троє людей, 13 отримали поранення.
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