В городе пылает сильный пожар, пишет Politeka.net. Сетью распространяются кадры, на которых можно увидеть, что над оккупированным городом поднимается столб черного дыма.
«Ленинский район. Бавовна прилетела», «Жирная бавовна в Донецке», «Хорошо расцветает», - обсуждают кадры пользователи соцсетей.
Добавим, на днях воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сдвинули линию фронта, захватив враждебную позицию на Авдеевском направлении.
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«Освободили Херсон - освободим и Донецк!», - говорят они.
Также стало известно, что трое российских окупантов взяты в плен воинами ССО Украины и их побратимами из дружественного подразделения Сил обороны.
Это произошло во время штурма вражеских позиций на донецком направлении. В ходе дальнейшей работы с пленными выяснилось, что один из них – осужденный рецидивист. Он уже в шестой раз отбывал наказание в тюрьме, когда был завербован для участия в войне против Украины. За убийства украинцев ему в дальнейшем обещали свободу.
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Также сообщалось, что россияне провалили штурмы на многих направлениях.
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