В оккупированном россиянами Донецке утро началось, как говорится, не с кофе.

В городе пылает сильный пожар, пишет Politeka.net. Сетью распространяются кадры, на которых можно увидеть, что над оккупированным городом поднимается столб черного дыма.

«Ленинский район. Бавовна прилетела», «Жирная бавовна в Донецке», «Хорошо расцветает», - обсуждают кадры пользователи соцсетей.

Добавим, на днях воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка сдвинули линию фронта, захватив враждебную позицию на Авдеевском направлении.

«Освободили Херсон - освободим и Донецк!», - говорят они.

Также стало известно, что трое российских окупантов взяты в плен воинами ССО Украины и их побратимами из дружественного подразделения Сил обороны.

Это произошло во время штурма вражеских позиций на донецком направлении. В ходе дальнейшей работы с пленными выяснилось, что один из них – осужденный рецидивист. Он уже в шестой раз отбывал наказание в тюрьме, когда был завербован для участия в войне против Украины. За убийства украинцев ему в дальнейшем обещали свободу.

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Также сообщалось, что россияне провалили штурмы на многих направлениях.

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