Цієї ночі ворог знову атакував Кривий Ріг ракетами, є «прильоти».

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на очільника Дніпропетровської ОДА, ворог вдарив по двох промислових підприємствах.

«На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд. Побиті газопроводи. Знищено шиномонтаж та автобус», - повідомив Лисак про наслідки атаки.

Крім того, поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Також відомо, що уламки збитої ракети пошкодили авто.

Також повідомляється, що вночі воїни ПвК "Схід" знищили в небі над Дніпропетровщиною всі 5 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уночі російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131».

«Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області», - йшлось у повідомленні Повітряних сил ЗС України.

Також нагадаємо, що жертвами ракетної атаки у Кривому Розі стали 12 людей.

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