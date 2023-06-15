Подрыв Каховской ГЭС уже принес украинцам очень много горя, но много проблем еще впереди.

Так, дома жителей Херсонщины разрушаются полностью, потолки обрушиваются, в стенах появляются трещины. И даже там, где из подвалов уже откачали воду, она подступает снова.

«Вода отступила. Но последствия только начинают проявляться», – констатируют в Херсонской ОВА.

Местные жители села Камышаны рассказывают, что на деревьях после ухода в воду остались черные полосы – это остатки нефти.

«Здесь шел нефтепровод, он вымылся. И это все в домах, этот мазут. Все было в мазуте», – рассказывают люди.

В некоторых домах, которые устояли, жить больше невозможно – они трещат и сыпятся.

Добавим, по состоянию на 08:00 15 июня на реке Днепр в створе поста «Херсон» наблюдается постепенное снижение уровня воды и находится на уровне 1,83 м.

Подтопленными остаются 27 населенных пунктов (1923 дома) на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Тем временем убытки государственного имущества мелиоративных систем и каналов в результате подрыва Каховской ГЭС уже составляют 150-160 млрд гривен.

Точные цифры можно определить после деоккупации территорий. Существует большая вероятность, что системы будут разрушены или демонтированы оккупантами.

"Без восстановления источника водоснабжения говорить о орошаемом земледелии на юге Украины в ближайшее время невозможно", - констатируют специалисты.

Каховское водохранилище было источником орошения для 94% систем в Херсонской, 74% – в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях, а также водохранилище было источником питания для 584 тыс. гектаров земель, на которые подавалась вода для орошения.

Напомним, что некоторым украинцам после подрыва Каховской ГЭС выплатят новую денежную помощь.

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