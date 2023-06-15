Підрив Каховської ГЕС став катастрофою, наслідки якої будуть відчуватися роками.

Так, вже зараз вода в криницях та каптажах на територіях, затоплених внаслідок теракту росіян на Каховській ГЕС, є небезпечною, пише Politeka.net з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

Як пояснюють в МОЗ, «висока вода» змивала все на своєму шляху.

«Грунт зі збудниками кишкових інфекцій, фекалії тварин і людей, добрива (наприклад, азотні) та інші забруднення могли потрапити в ці джерела води. Це може зробити їх непридатними до використання на багато місяців після затоплення», - підкреслюють в МОЗ.

Щоб убезпечитися від інфікування небезпечними хворобами чи отруєння небезпечними речовинами, необхідно відмовитись від вживання води з криниць та каптажів.

Для приготування їжі, господарських та гігієнічних потреб необтреба використовувати тільки безпечну воду.

«Безпечною може бути бутильована або привозна питна вода, або та, що очищена спеціальними засобами», - пояснили в МОЗ.

Також можна використовувати воду, яка постачається через централізовану систему водопостачання, – вона підлягає постійному моніторингу якості.

«Пам’ятайте, кип’ятіння води і знезараження її спеціальними засобами (таблетками для очищення) не позбавляє її від хімічного забруднення», - закликають в МОЗ після підриву Каховської ГЕС.

Крім того, в Міністерстві підкреслили, що особливо уважно потрібно ставитися до води, яку використовують і споживають діти.

«Якщо ви маєте електричну помпу або насос, які качають воду зі свердловини, не наближайтеся до неї, поки її не перевірять електрики – це допоможе уникнути ураження струмом», - додали в МОЗ.

Крім того, воду з колодязів доведеться відкачати, очистити стіни від нальоту, а дно – від осаду та сміття, потім – продезинфікувати.

«Після цього треба заповнити резервуар і знову відкачати воду. Користуватися колодязем можна лише після наступного заповнення та проведення лабораторного контролю води в ньому», - пояснили в МОЗ, додавши, що процедуру очищення потрібно проводити раз на рік.

Використовувати воду з природних джерел, поки спеціалісти Центрів контролю та профілактики хвороб не проведуть її лабораторне тестування на вміст небезпечних речовин та збудників хвороб – небезпечно.

Також українців закликали при перших ознаках інфекційних хвороб чи отруєння терміново звернутись до лікаря.

Додамо, екологи продовжують слідкувати за якістю води в річках Херсонщини. Так, проби, які були відібрані 14 червня показали, що у Дніпрі, поблизу Антонівського залізничного мосту, є перевищення гранично допустимої концентрації завислих речовин у 1,44 раза. Показник становить - 36,0 мг/дм3. Також підвищена в 1,9 раза кількість заліза загального.

Решта показників не перевищують норму. Нафтопродуктів у воді не виявлено.

«У населених пунктах, які були затоплені, може бути небезпечно вживати воду з криниць та відкритих водойм. Будь ласка, кипʼятіть та фільтруйте воду, вживайте бутильовану чи підвезену. Бережіть себе», - закликають у Херсонській ОДА.

Нагадаємо, українцям на підтоплених територіях роздатуть спеціальні таблетки.

Також повідомлялось, що після підриву Каховської ГЕС деякі українці мають право на нову грошову допомогу.

Крім того, Politeka.net писала, що з'явився черговий доказ, хто насправді підірвав Каховську ГЕС.