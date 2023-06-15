Во время ожесточенного боя с русскими захватчиками легендарная БМП Bradley оказалась охвачена огнем.

Как рассказали в Министерстве обороны Украины, российские оккупанты попали в Bradley «градом».

«На боевой задаче "Брэдли" получил прямое попадание ракеты в башню и загорелся», - цитируют в Минобороны бойцов из 47-й бригады.

Как выяснилось, экипаж этого Брэдли успешно эвакуировался после попадания и продолжает выполнять задачи на другой технике. Поврежденный Брэдли уже на ремонте.

"Экипаж безопасно эвакуировался, а механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и погасил. Последствия – легкая контузия у одного из воинов... Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть – не просто слова. Брэдли помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить", – отметили в Минобороны.

Добавим, ранее в Сети появились кадры из пеклого боя украинских воинов с оккупантами, во время которого ВСУ потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.

Воин позывным "Чех" позже рассказал, что во время того боя ВСУ отработали "на 110%". Россияне понесли огромные потери, их рации "трещали, кричали, матерились и плакали".

В Минобороны, в свою очередь, рассказывали, что оккупанты плотно заменировали поля и оказывают активное сопротивление, поэтому украинским войскам очень сложно вести контрнаступление.

M2 Bradley – боевая машина пехоты, разработанная в США в конце 1970-х годов на замену уже устаревшему к тому времени бронетранспортеру M113.

При создании этой машины американцы учитывали опыт применения советских БМП-1 в нескольких войнах и ориентировались на германские Marder.

И до настоящего времени "Брэдли" остается фактически единственной полноценной БМП на вооружении американской армии.

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