Стали відомі перши подробиці трагедії, яка сталася на Сумщині.

Там, як повідомляє Politeka.net з посиланням на Сумську обласну прокуратуру, загинуло шестеро людей.

Страшная подія сталася 13 червня. За даними слідства, росіяни, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляли автомобіль «УАЗ», який рухався по території Середино-Будської територіальної громади.

«Унаслідок обстрілу, за попередніми даними, 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення», - повідомили в прокуратурі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочато досудове розслідування.

На кадрах з місця події можна побачити, що авто, в якому перебували українці, перетворилося на решето.

Раніше в Сумській ОВА повідомили, що вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад.

Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська громади.

Останні новини України:

Зросла кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу.

Також повідомлялось, що минулої ночі росіяни атакували Україну ракетами і дронами - наслідки трагічні.