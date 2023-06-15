Так, згідно з даними повітряних сил ЗС України, в період з 00.20 по 04.30 год 15 червня російські окупанти завдали ракетного удару крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами «Shahed-136/131», пише Politeka.net.

«Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області», - йдеться у повідомленні.

Іранські «шахеди» росіяни запустили з північного та південного напрямків.

Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід».

Крім того, було знищено ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.

Додамо, у свою чергу речник голови Одеської обласної військадміністрації Сергій Братчук повідомляв, що Одещину атакували 13 «шахедів» і всі вони були знищені силами ППО.

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