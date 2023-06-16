Основная сессия НМТ-2023 продлится до 23 июня. Дополнительная сессия пройдет с 11 по 24 июля. Тестирование длится 180 минут. Обязательные предметы – украинский язык и математика. Третий предмет НМТ-2023 по выбору – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика или химия.

"В прошлом году тестирование длилось два часа, теперь это 3 часа, но и заданий больше. То есть в прошлом году мы имели ту проблему, что лучшим поступающим было негде продемонстрировать свои учебные достижения, потому что тесты были несколько короткие", — заявила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире "Сніданок с 1+1".

Глава УЦОКО также ответила на замечание о том, что пробный вариант НМТ-2023 легче основного.

"Идея демонстрационного варианта теста — показать примерно сложность, показать то, как будет структурирован тест, как нужно переходить от задания к заданию и т.д. Но сами задачи другие. Участник, который научился только добавлять дроби, условно, — это не тот поступающий, который нужен нам. Нам нужен абитуриент, который может разные операции делать", — подчеркнула Вакуленко.

Пороговый балл НМТ-2023 для поступления на бюджет 130 баллов для большинства специальностей. Не нужно сдавать национальный мультиппредметный тест абитуриентам, находящимся на временно оккупированных территориях, не планирующим поступать в ЗВО и поступающим на отдельные специальности.

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Также ранее сообщалось о новых правилах поступления в университеты, которые нужно знать абитуриентам о НМТ-2023.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинец отказался платить за "коммуналку" из-за лишних цифр в счете.