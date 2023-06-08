В українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомили, чи потрібно створювати ще один кабінет під час реєстрацію на додаткову сесію НМТ-2023

В українському центрі оцінювання якості освіти розповіли, чи потрібно створювати ще один кабінет під час реєстрацію на додаткову сесію НМТ-2023. Про це УЦОЯО розповів на офіційному сайті НМТ.

"Під час основного періоду реєстрації ви вже створили персональний кабінет, тож у період із 5 до 12 червня його не потрібно створювати знову. Для реєстрації вам достатньо зайти до персонального кабінету й доопрацювати в ньому надані вами раніше реєстраційну інформацію та/або копії документів", - розповіли в центрі.

Як додали в пресцентрі, створивши ще один кабінет, в нього буде неможливо зайти ще раз, адже програма його заблокує через, виявши дубль, щоб забезпечити рівні права всіх учасників НМТ.

Важливо зазначити, що якщо ви вже маєте персональний кабінет, то вам не потрібно буде надавати додаткові документи для реєстрації на участь у НМТ. Наприклад, вам не потрібно буде подавати заяву про можливість взяти участь у додатковій сесії тестування або надавати документи, що підтверджують причину, яка завадила вам зареєструватися протягом квітня. Ваш персональний кабінет вже має відмову в реєстрації і "пам'ятає", що ви належите до групи осіб, яким було відмовлено під час основного періоду. Тому достатньо завантажити копії документів, що були підставою для відмови.

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