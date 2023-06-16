Как сообщает Politeka.net со ссылкой на украинскую разведку, оккупанты распродают свое военное имущество, которое перед этим украли.

«В основном это новобранцы недавно созданных штурмовых отрядов «шторм-z», которые бегут из подразделений вместе со стрелковым оружием. Учитывая недополучение обещанного по контракту платы, «штурмовики» компенсируют «убытки», изымая в своих подразделениях грузовые автомобили, заполняемые казенным имуществом», - сообщают в разведке.

Таким образом, оккупанты пытаются заработать на автозапчастях, шинах, топливе.

Далее, как сообщили в ГУР, они пытаются реализовать имущество в ближайших населенных пунктах и ​​уезжают в "неизвестном направлении".

Кроме того, дезертирство активизируется и в регулярных частях оккупационной армии.

"На это повлияла как активизация боевых действий и большие потери, так и недавняя отмена отпусков для военных задействованных в Украине", - уверены в разведке.

В частности, 90 вооруженных окупантов сбежали со своих позиций вблизи села Араповка Сватовского района Луганской области.

В свою очередь Луганская ОВА сообщает, что оккупанты ежедневно несут значительные потери. Их военные госпитали в Луганской области переполнены ранеными. Тех, кого более или менее удалось стабилизировать, они сразу выписывают и возвращают на фронт, чтобы уволить койко-кровати для других.

Тем временем стало известно, что россияне вернулись на подтопленные позиции левобережной Херсонщины, поэтому интенсивность обстрелов снова возросла.

Только ночью 16 июня было зафиксировано около 40 обстрелов.

Как рассказали в ОК «Юг», оккупанты возвращают минометные расчеты на позиции. Сейчас они преимущественно избивают из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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