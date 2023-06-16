Очередная диверсия произошла в Луганской области, пишет Politeka.net.
Об отчаянном шаге патриотов рассказал бывший глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
«Луганские партизаны в действии!
В ночь с 15 на 16 июня на трассе Т1302 сообщением Старобельск-Новопсков у оккупантов произошла диверсия. Разбросанные партизанами шипы нанесли вред транспортным средствам орков, которые перемещались по дороге в ночное время (подтверждены замены колес на ЗИЛ, УРАЛ и двух тралах-тягачах). Это не мелочи – это дела, которые тормозят рашистов», - отметил Гайдай.
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Гайдай также обнародовал кадры с места диверсии. Как можно увидеть, оккупанты налетели на самодельные шипы.
Добавим, в Луганской области увеличилось количество наземных атак и ракетных обстрелов со стороны россиян.
Власти уговаривают людей эвакуироваться из освобожденных населенных пунктов – оставаться там опасно.
Тем временем стало известно, что в Киевской области в результате новой ракетной атаки, которая произошла днем 16 июня, пострадали дети.
Обломки сбитых российских ракет повредили более 30 домов. Ранения получили двое детей и бабушка – ее отбросило ударной волной.
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