Украинские патриоты продолжают отчаянно бороться с захватчиками на временно оккупированных территориях.

Очередная диверсия произошла в Луганской области, пишет Politeka.net.

Об отчаянном шаге патриотов рассказал бывший глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

«Луганские партизаны в действии!

В ночь с 15 на 16 июня на трассе Т1302 сообщением Старобельск-Новопсков у оккупантов произошла диверсия. Разбросанные партизанами шипы нанесли вред транспортным средствам орков, которые перемещались по дороге в ночное время (подтверждены замены колес на ЗИЛ, УРАЛ и двух тралах-тягачах). Это не мелочи – это дела, которые тормозят рашистов», - отметил Гайдай.

Гайдай также обнародовал кадры с места диверсии. Как можно увидеть, оккупанты налетели на самодельные шипы.

Добавим, в Луганской области увеличилось количество наземных атак и ракетных обстрелов со стороны россиян.

Власти уговаривают людей эвакуироваться из освобожденных населенных пунктов – оставаться там опасно.

Тем временем стало известно, что в Киевской области в результате новой ракетной атаки, которая произошла днем ​​16 июня, пострадали дети.

Обломки сбитых российских ракет повредили более 30 домов. Ранения получили двое детей и бабушка – ее отбросило ударной волной.

Последние новости Украины:

Россияне решили наступать еще на одном направлении.

Небо под Курском стало красным после взрыва.

Бойцы ССО спасли тонущих россиян - кем они оказались.