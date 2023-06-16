Як повідомили в поліції Київської області, внаслідок ракетного удару ворога в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки.

Почалась пожежа. Є постраждалі. На місці працює поліція, медики і ДСНС.

У свою чергу Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що, за попередніми даними, знищено 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”; 6 крилатих ракет “Калібр”; 2 розвідувальних БпЛА.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса, а також лідери інших африканських країн. Зокрема, в Києві перебувають президенти: Замбії, Сенегалу, Коморських Островів (президент яких очолює Африканський Союз), прем'єр-міністр Єгипту, глава МЗС Уганди.

Після ракетної атаки глава МЗС України Кулеба заявив, що «російські ракети – це повідомлення Африці: рф хоче більше війни, а не миру».

Як відомо лідери африканських стран приїхали пропонувати мирний план, він включає: виведення тактичної ядерної зброї рф з білорусі, відведення російських військ, послаблення санкцій проти рф, призупинення дії ордера на арешт путіна.

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