Накануне глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал, как его жена собирается на тренировку по стрельбе, пока он вместе с 6-летним сыном занимается домашними делами. При этом винтовка у Юлии Ким торчала из рюкзака, что является нарушением правил транспортировки оружия. Кроме того, многих украинцев возмутило то, что чиновник продолжает делать посты на русском.
В этот раз на своей странице в Instagram Виталий Ким похвастался успехами жены, показав видео уже со стрельбища (чтобы посмотреть, пролистайте новость вниз).
"9/10 опасно", - написал Виталий Ким под видео, снова на русском языке.
В комментариях Виталию Киму продолжает прилетать критика:
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"Согласно п. «12.13. Во время переноса или перевозки огнестрельное, пневматическое оружие должно находиться в разряженном состоянии и находиться в специальном чехле, кейсе, футляре и т.п." Не стоит пропагандировать нарушение правил транспортировки оружия такими видосиками";
"Так в чем смысл, Виталий, вы падаете в моих глазах, это типа такая реклама сети магазинов, которые вам отстегивают? Ведите себя прилично, у многих николаевчан нет нормального жилья и еды. А вы свой пафос – то коттедж, то жена такая из модной винтовкой и недешевыми патронами. Будьте ближе к людям".
Виталий Ким попытался оправдаться и добавил: "Я понял :) тренировки оплачены. Магазин если что и тренер другой".
Напомним, о необычности своего сына Виталий Ким рассказывал в интервью Елене Кравец.
Также сообщалось, что Виталий Ким записал видеообращение к украинцам, касается мобилизации и повесток.
Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким поделился с украинцами очень хорошей новостью.