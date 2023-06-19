В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделения ОСУО «Таврия» было уволено 8 населенных пунктов.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Речь идет о Новодаровке, Левадном, Сторожевом, Макаровке, Благодатном, Лобковом, Нескучном, Пятихатки.

"В целом подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км2", – сообщили в Минобороны.

Работа сил обороны таврического направления продолжается.

Также сообщается, что за прошлую неделю враг нес существенные потери. В частности, потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых, кроме того было взято в плен более 80 бойцов агрессора.

Также силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое.

Добавим, тем временем в воздушных Силах уточнили, что оккупанты атаковали Днепропетровщину «Shahed-136/131».

Все 8 воздушных целей, которые захватчики выпустили ночью по Украине, уничтожили наши защитники.

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