Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Речь идет о Новодаровке, Левадном, Сторожевом, Макаровке, Благодатном, Лобковом, Нескучном, Пятихатки.
"В целом подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 км2", – сообщили в Минобороны.
Работа сил обороны таврического направления продолжается.
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Также сообщается, что за прошлую неделю враг нес существенные потери. В частности, потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых, кроме того было взято в плен более 80 бойцов агрессора.
Также силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое.
Добавим, тем временем в воздушных Силах уточнили, что оккупанты атаковали Днепропетровщину «Shahed-136/131».
Все 8 воздушных целей, которые захватчики выпустили ночью по Украине, уничтожили наши защитники.
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Также сообщалось о трагической гибели полицейского и его маленького сына.
Кроме того, Politeka.net писала, какие области сегодня под угрозой объявлен первый уровень опасности.