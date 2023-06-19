Как сообщают в Воздушных силах ВС Украины, россияне ударили четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".
«Пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, «шахедов» – с восточного побережья Азовского моря», - сообщили защитники украинского неба.
К счастью, все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования «Юг» и воздушного командования «Восток».
Добавим, ранее в Днепропетровской ОГА сообщили, что ночью защитники неба отразили атаку вражеских БПЛА на Днепропетровщину.
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«Другие атаки на область не зафиксированы. Всюду обошлось без обстрелов», - говорилось в сообщении.
Тем временем одесские власти сообщали, что ночью враг атаковал Одесчину крылатыми ракетами морского базирования, выпущенными из акватории Черного моря, с подводного ракетоносителя.
Силы противовоздушной обороны отработали отлично – все четыре ракеты уничтожены на подлете к побережью.
Однако в море продолжает боевое дежурство 7 кораблей, среди которых та самая подлодка.
Вероятнее всего, она в ближайшее время будет заведен в пункт базирования.
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