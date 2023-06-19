В ході двох тижнів наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділи ОСУВ «Таврія» було звільнено 8 населених пунктів.

Про це, як пише Politeka.net, офіційно повідомили в Міністерстві оборони України.

Мова йде про Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П’ятихатки.

«В цілому підрозділи на таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 км2», - повідомили в Міноборони.

Робота Сил оборони таврійського напрямку триває.

Також повідомляється, що за минулий тиждень ворог ніс суттєві втрати. Зокрема, втрати противника на всіх напрямках склали більше 4600 вбитих та поранених, крім того було взято в полон більше 80 бійців агресора.

Також силами оборони було знищено більше 400 одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких – вертольоти, танки, гаубиці, протитанковий ракетний комплекс та багато іншого.

Додамо, тим часом у повітряних Силах уточнили, що окупанти атакували Дніпропетровщину «Shahed-136/131».

Усі 8 повітряних цілей, які загарбники вночі випустили по Україні, знищили наші захисники.

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