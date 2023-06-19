В результате этих атак возникло сразу несколько пожаров, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, первое сообщение спасатели получили о возгорании газового резервуара на одной из заправок города.

Еще один пожар возник на территории одного из предприятий – горели складские помещения, выставочные залы и хозяйственные постройки.

"Спасатели одновременно тушили сразу несколько пожаров в пределах города под угрозой повторных обстрелов", - отметили в ГСЧС.

Между тем, на р. Днепр в створе поста «Херсон» наблюдается постепенное снижение уровня воды и превышает норму на 0,49 м (с начала суток уровень снизился на 7 см).

На сегодняшний день подтоплено 5 населенных пунктов (843 дома) на правом берегу Днепра. На временно оккупированной – 17 населенных пунктов.

Добавим, стало известно, что Россия отказалась пускать гуманитарную миссию ООН к жителям оккупированной части левобережья Херсона. Об этом заявила координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Дениз Браун.

Она призвала РФ действовать согласно международному гуманитарному праву.

Также подчеркнем, что за прошедшие сутки российские оккупанты 35 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Выпустили 261 снаряд из артиллерии, минометов и Градов. Из-за русской агрессии 1 человек получил ранения.

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Также сообщалось, что объявлен первый уровень опасности – какие области оказались под угрозой.

Кроме того, Politeka.net писала, что полицейский трагически погиб вместе с маленьким сыном.