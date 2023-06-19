Як повідомляють в Повітряних силах ЗС України, росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами «Калібр» та чотирма ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».
«Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «шахедів» – із східного узбережжя Азовського моря», - повідомили захисники українського неба.
На щастя, усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування «Південь» та повітряного командування «Схід».
Додамо, раніше в Дніпропетровській ОДА повідомили, що вночі оборонці неба відбили атаку ворожих БПЛА на Дніпропетровщину.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"Бахмут поруч не стояв": ЗСУ можуть взяти в оточення росіян, експерт заговорив про обвалення фронту
Мобілізація в Україні: в Івано-Франківську роз'яснили наказ про 10-денний термін прибуття до ТЦК
"Все погано": у росіян нова критична проблема на фронті, з'явилися хороші новини для українців
Жахлива трагедія під Києвом, постраждали діти: подробиці та кадри з місця аварії
Захисники з ПвК "Схід" знищили над регіоном 4 безпілотники.
«Інших атак на область не зафіксовано. Усюди минулося без обстрілів», - йшлось у повідомленні.
Тим часом одеська влада повідомляла, що вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря, з підводного ракетоносія.
Сили протиповітряної оборони відпрацювали відмінно - всі чотири ракети знищено на підльоті до узбережжя.
Однак в морі продовжує бойове чергування 7 кораблів, серед яких той самий підводний човен.
Імовірніше за все він найближчим часом буде заведений до пункту базування.
Останні новини України:
Розсекречено нові успіхи ЗСУ - населені пункти звільняють один за одним.
Також повідомлялось, що оголошено перший рівень небезпеки - які області опинилися під загрозою.
Крім того, Politeka.net писала, що поліцейський трагічно загинув разом із маленьким сином.