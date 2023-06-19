Уночі 19 червня противник завдав удару на південному та східному напрямках.

Як повідомляють в Повітряних силах ЗС України, росіяни вдарили чотирма крилатими ракетами «Калібр» та чотирма ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».

«Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «шахедів» – із східного узбережжя Азовського моря», - повідомили захисники українського неба.

На щастя, усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності повітряного командування «Південь» та повітряного командування «Схід».

Додамо, раніше в Дніпропетровській ОДА повідомили, що вночі оборонці неба відбили атаку ворожих БПЛА на Дніпропетровщину.

Захисники з ПвК "Схід" знищили над регіоном 4 безпілотники.

«Інших атак на область не зафіксовано. Усюди минулося без обстрілів», - йшлось у повідомленні.

Тим часом одеська влада повідомляла, що вночі ворог атакував Одещину крилатими ракетами морського базування, випущеними з акваторії Чорного моря, з підводного ракетоносія.

Сили протиповітряної оборони відпрацювали відмінно - всі чотири ракети знищено на підльоті до узбережжя.

Однак в морі продовжує бойове чергування 7 кораблів, серед яких той самий підводний човен.

Імовірніше за все він найближчим часом буде заведений до пункту базування.

Останні новини України:

Розсекречено нові успіхи ЗСУ - населені пункти звільняють один за одним.

Також повідомлялось, що оголошено перший рівень небезпеки - які області опинилися під загрозою.

Крім того, Politeka.net писала, що поліцейський трагічно загинув разом із маленьким сином.