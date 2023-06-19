Возбуждено уголовное производство по факту страшного несчастья, которое произошло в Соломенском районе Киева.

О трагедии, как пишет Politeka.net, рассказали в полиции Киева.

Все произошло 17 июня в доме по улице Уманской. Там на лестничной площадке были обнаружены тела двух несовершеннолетних девушек.

Полицейские выяснили, что 16 июня две девушки попросили у знакомого ключи к его квартире на улице Уманской, где в дальнейшем употребляли психотропные вещества - соли PVP.

"После этого 15-летние подруги остались в доме до утра и в дальнейшем были обнаружены мертвыми", - рассказали в полиции об обстоятельствах трагедии.

Сейчас задержан 46-летний владелец квартиры в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и возбудили уголовное производство по факту предоставления помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ с привлечением несовершеннолетних.

Задержанному сообщено о подозрении, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту смерти несовершеннолетних возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Устанавливаются обстоятельства, при которых несовершеннолетние приобрели психотропное вещество.

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