О трагедии, как пишет Politeka.net, рассказали в полиции Киева.
Все произошло 17 июня в доме по улице Уманской. Там на лестничной площадке были обнаружены тела двух несовершеннолетних девушек.
Полицейские выяснили, что 16 июня две девушки попросили у знакомого ключи к его квартире на улице Уманской, где в дальнейшем употребляли психотропные вещества - соли PVP.
"После этого 15-летние подруги остались в доме до утра и в дальнейшем были обнаружены мертвыми", - рассказали в полиции об обстоятельствах трагедии.
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Сейчас задержан 46-летний владелец квартиры в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и возбудили уголовное производство по факту предоставления помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ с привлечением несовершеннолетних.
Задержанному сообщено о подозрении, готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
По факту смерти несовершеннолетних возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Устанавливаются обстоятельства, при которых несовершеннолетние приобрели психотропное вещество.
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