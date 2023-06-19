Внаслідок цих атак виникло одразу декілька пожеж, пише Politeka.net з посиланням на ДСНС України.
Так, перше повідомлення рятувальники отримали про загорання газового резервуару на одній з заправок міста.
Ще одна пожежа виникла на території одного з підприємств - горіли складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди.
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«Рятувальники одночасно гасили одразу декілька пожеж у межах міста під загрозою повторних обстрілів", - зазначили в ДСНС.
Тим часом на р. Дніпро у створі поста «Херсон», спостерігається поступове зниження рівня води та перевищує норму на 0,49 м (з початку доби рівень знизився на 7 см).
На сьогоднішній день підтоплено 5 населених пунктів (843 будинки) на правому березі р. Дніпро. На тимчасово окупованій - 17 населених пунктів.
Додамо, стало відомо, що росія відмовилася пускати гуманітарну місію ООН до жителів окупованої частини лівобережжя Херсона. Про це заявила координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Деніз Браун.
Вона закликала рф діяти згідно з міжнародним гуманітарним правом.
Також підкреслимо, що минулої доби російські окупанти 35 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Випустили 261 снаряд з артилерії, мінометів та "Градів". Через російську агресію 1 людина дістала поранення.
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Також повідомлялось, що оголошено перший рівень небезпеки - які області опинилися під загрозою.
Крім того, Politeka.net писала, що поліцейський трагічно загинув разом із маленьким сином.