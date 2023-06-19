О ней полиции рассказала сестра погибшего, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области.

Так, сообщается, что в полицию обратилась жительница Херсона. По ее словам, во временно оккупированном Скадовском районе на берегу реки ее 55-летний брат наступил на вражескую мину.

К сожалению, мужчина не выжил.

Еще одна трагедия произошла в селе Борозенское, также на Херсонщине. Там к медикам обратился 35-летний местный житель. У него были ожоги лица, рук и ног.

По словам потерпевшего, он выехал на собственный земельный участок для осмотра и обработки. На земле заметил посторонние предметы и стал собирать их, чтобы очистить поле. Один из предметов загорелся прямо в его руках.

Медики утверждают, что состояние его здоровья удовлетворительное, жизни мужчины ничего не угрожает.

Еще один взрыв прогремел вблизи села – там в поле при обработке земли подорвался трактор, вероятно, на вражеской противотанковой мине. 37-летний водитель трактора не пострадал и объяснил, что обрабатывал землю с помощью дискового плуга, который задел неизвестный предмет и тот сдетонировал.

Также стало известно о страшном событии на Харьковщине. Там, в селе Токаровка Харьковского района, местный житель 52 лет наступил на мину типа "Лепесток".

Его госпитализировали с ранением средней тяжести.

«Полиция в который раз напоминает гражданам о минной опасности и советует не возделывать земли, которые не проверены взрывотехниками. Не поднимайте неизвестные предметы и не трогайте неразорвавшиеся снаряды», - призывают правоохранители.

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