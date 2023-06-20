Так, оккупанты атаковали Запорожье и пригород , пишет Politeka.net.

Как сообщили в Запорожской ОВА, мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха.

Позже секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что после беспокойной ночи по состоянию на утро ситуация в Запорожье стабильная.

К счастью, люди и жилые дома не пострадали. Все коммунальные системы работают.

Кроме того, оккупанты ударили по Львову . Есть попадание в объект критической инфраструктуры.

«Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы», – рассказали во Львовской ОВА.

Под угрозой ударов также находилась Киевская область и столица.

"Очередная массированная воздушная атака на столицу. На этот раз враг применил БпЛА, по предварительной информации - баражирующие боеприпасы Shahed", - сообщили в КМВА.

По привычной для массированных нападений БпЛА тактике, дроны заходили в столицу волнами, курсами с разных направлений. Воздушная тревога продолжалась более трех часов.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка враждебных целей.

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