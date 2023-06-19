На сході ворог докладав чимало зусиль, щоб зупинити просування українських військ на Бахмутському напрямку.

Як повідомили в Міноборони України, окупанти перекинули туди додаткові підрозділи та збільшив кількість обстрілів, пише Politeka.net.

Зазначається, що загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку минулого тижня знизилась, однак битви не вщухали - відбулось 41 боєзіткнення та наші війська просунулися в глибину противника на декількох ділянках.

«Ворог продовжував минулого тижня наступати на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Жодного метра землі на цих напрямках ми не втратили завдяки професійності та мужності наших бійців», - запевнили в Міноборони.

Тим часом в Мережі з’явилися перші кадри зі звільнених П’ятихаток у Запорізькій області.

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Додамо, що у свою чергу британська розвідка констатує, що росія почала перекидати частини своїх військ угрупування Дніпро зі східного берега Дніпра для посилення запорізького та бахмутського напрямів.

Так, Міністерство оборони Великобританії повідомило, що підрив дамби Каховської ГЕС дозволив російським військам провести передислокації та посилити інші напрямки.

У британській розвідці вважають, що перекидання потенційно задіє кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-у окрему мотострілецьку бригаду, а також підрозділи ВДВ та морської піхоти.

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