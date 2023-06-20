Украину всколыхнуло новое страшное известие – погиб чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь, пишет Politeka.net.
«Всегда улыбающийся и готовый прийти на помощь в любой момент – таким помнят его товарищи в спортивном кругу. Максим становился победителем и призером десятков турниров и был чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO», - вспоминают о Максиме в Спортивном комитете Украины.
Жизнь чемпиона оборвалась 11 июня в ожесточенном бою на Запорожском направлении.
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«Герои не умирают»,
«Как это ужасно, когда таланты гибнут», «Спасибо герою, как грустно, что теряем лучших!»,
«Война забирает лучших. Вечная Слава погибшему Герою!» , - комментируют пользователи соцсетей ужасное известие.
На сайте президента Украины появилась петиция о присвоении почетного звания Герой Украины (посмертно) военнослужащему Национальной Гвардии Украины Бордусю Максиму Романовичу.
Чемпион Украины по кикбоксингу родился 6 февраля 2000 года в Киеве.
24 февраля прошлого года Максим добровольно мобилизовался на фронт.
«Сначала отвоевал в составе 112 бригады ТРО Киев и Киевскую область. Впоследствии отправился на Восток, Лиманское направление. Максим всегда стремился пополнить ряды штурмовых подразделений, поэтому в марте 2023 перевелся в штурмовую бригаду АЗОВ. После двух месяцев подготовки он вместе со своим подразделением с задачей наступательных действий отправился на Запорожское направление…», - говорится в тексте петиции.
К сожалению, именно на этом направлении жизнь Максима оборвалась. Чемпион погиб от вражеского снаряда, выполняя боевое задание.
«За родную украинскую землю стоял живым щитом против вражеской артиллерии и танков.
С честью исполнил обязанность по защите своего государства и до последнего вдоха остался верен присяге, украинскому народу и Украине!», - отмечаются в тексте петиции.
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