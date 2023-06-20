Украину всколыхнуло новое страшное известие – погиб чемпион Украины по кикбоксингу Максим Бордусь, пишет Politeka.net.

«Всегда улыбающийся и готовый прийти на помощь в любой момент – таким помнят его товарищи в спортивном кругу. Максим становился победителем и призером десятков турниров и был чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO», - вспоминают о Максиме в Спортивном комитете Украины.

Жизнь чемпиона оборвалась 11 июня в ожесточенном бою на Запорожском направлении.

«Вечная память герою Украины», «Вечная память. Героям царство небесное....»,

«Герои не умирают»,

«Как это ужасно, когда таланты гибнут», «Спасибо герою, как грустно, что теряем лучших!»,

«Война забирает лучших. Вечная Слава погибшему Герою!» , - комментируют пользователи соцсетей ужасное известие.

На сайте президента Украины появилась петиция о присвоении почетного звания Герой Украины (посмертно) военнослужащему Национальной Гвардии Украины Бордусю Максиму Романовичу.

Чемпион Украины по кикбоксингу родился 6 февраля 2000 года в Киеве.

24 февраля прошлого года Максим добровольно мобилизовался на фронт.

«Сначала отвоевал в составе 112 бригады ТРО Киев и Киевскую область. Впоследствии отправился на Восток, Лиманское направление. Максим всегда стремился пополнить ряды штурмовых подразделений, поэтому в марте 2023 перевелся в штурмовую бригаду АЗОВ. После двух месяцев подготовки он вместе со своим подразделением с задачей наступательных действий отправился на Запорожское направление…», - говорится в тексте петиции.

К сожалению, именно на этом направлении жизнь Максима оборвалась. Чемпион погиб от вражеского снаряда, выполняя боевое задание.

«За родную украинскую землю стоял живым щитом против вражеской артиллерии и танков.

С честью исполнил обязанность по защите своего государства и до последнего вдоха остался верен присяге, украинскому народу и Украине!», - отмечаются в тексте петиции.

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