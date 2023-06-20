Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Протягом минулої доби, як повідомили в Генштабі ЗСУ, відбулось 45 бойових зіткнень.

Так, повідомляється, що на Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Також повідомляється, що авіація сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, два склади боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об’єкти окупантів», - повідомили в Генштабі.

Тим часом український захисник, який розповідає про ситуацію в місті та його околицях в своєму телеграм-каналі «Бахмутський», повідомляє, що в районі села Берхівка є малі просування, але росіяни «стягнули своїх».

У Кліщіївці трішки наші сили також пройшли вперед, йдуть запеклі бої в посадці. Там також окупанти підвезли додаткові сили.

«Оріхово-Василівка - побратими трішки просунулися вперед. В районі Дач - без змін! М'ясо ховається в багатоповерхівках, але там вже не сховаєшся», - зазначив "Бахмутський".

Останні новини України:

Масована атака, Україна здригнулася від нових вибухів.

Розкрито, куди окупанти стягують додаткові підрозділи.

Маршрутки спалахнули миттєво - окупанти накрили вогнем велике українське місто.