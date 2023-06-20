У ніч на 20 червня противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами «Shahed-136/131».

Як повідомили в Повітряних силах ЗС України, окупанти били по військових та інфраструктурних об’єктах України.

«Пуски здійснювались з північного та південного напрямків – Брянська обл. та східне узбережжя Азовського моря», - йдеться у повідомленні.

Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. Протиповітряній обороні вдалося знищити 32 дрони.

«Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки «шахедів», - розповіли захисники українського неба.

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.

У Запорізькій ОВА повідомляли, що мішенями рашистів стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку.

"На щастя, інформація про постраждалих людей не надходила. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів", - повідомляли в ОВА.

Також на даний момент стали відомі наслідки атаки по місту Львів.

"У Львові три трамваї змінили маршрут. Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку.

Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік", - попередив міський голова Андрій Садовий.

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