Лычаковский районный суд Львова наконец-то вынес приговор юноше из Житомирщины за убийство 19-летней львовской студентки.
Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Офисе Генерального прокурора. 22-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью. За совершенное он приговорен к пожизненному лишению свободы.
В прокуратуре напомнили, что страшное преступление произошло еще в марте 2021 года – тогда парень жестоко расправился со своей 19-летней девушкой.
«Для этого мужчина приехал во Львов, где снял в аренду квартиру и пригласил пострадавшую в гости. Во время встречи между парой в очередной раз возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес более двадцати ударов ножом в сердце и грудь потерпевшей. От полученных травм она скончалась на месте», – рассказали в прокуратуре обстоятельства трагедии.
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Скрывая преступление, юноша продлил аренду квартиры еще на сутки, а затем скрылся, забрав все свои вещи и орудие преступления.
Однако стражам порядка удалось его разыскать и задержать.
«Во время судебного разбирательства, несмотря на признание вины в совершенном, в совершенном мужчина не раскаялся», - отметили в прокуратуре.
Добавим, жестокое убийство 19-летней студентки из Днепропетровщины Дарьи Косенок, которая училась во Львове, ошеломило тогда всю страну.
Убийца девушки рассказал правоохранителям, что причиной конфликта стала ревность.
Пара встречалась около года и потом парень начал проявлять неожиданную агрессию и слишком контролировать Дашу. Тогда она решила разорвать с ним отношения.
«Но он продолжал ее преследовать, угрожал, что он совершит самоубийство, покончит с собой. Даша была очень участливая и добрая, ее это беспокоило. Она говорила: мама, если с ним что-нибудь произойдет, я себе этого никогда не прощу. Он на этом сыграл, выманил ее шантажом.
Она хотела с ним разойтись по-человечески – поговорить перед разрывом. Он это понимал и сделал так, чтобы она никому не досталась», – рассказывала мама девушки Анна Косенок.
Родители Даши были уверены, что убийство их дочери было заранее спланировано.
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