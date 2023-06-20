Лычаковский районный суд Львова наконец-то вынес приговор юноше из Житомирщины за убийство 19-летней львовской студентки.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Офисе Генерального прокурора. 22-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью. За совершенное он приговорен к пожизненному лишению свободы.

В прокуратуре напомнили, что страшное преступление произошло еще в марте 2021 года – тогда парень жестоко расправился со своей 19-летней девушкой.

«Для этого мужчина приехал во Львов, где снял в аренду квартиру и пригласил пострадавшую в гости. Во время встречи между парой в очередной раз возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес более двадцати ударов ножом в сердце и грудь потерпевшей. От полученных травм она скончалась на месте», – рассказали в прокуратуре обстоятельства трагедии.

Скрывая преступление, юноша продлил аренду квартиры еще на сутки, а затем скрылся, забрав все свои вещи и орудие преступления.

Однако стражам порядка удалось его разыскать и задержать.

«Во время судебного разбирательства, несмотря на признание вины в совершенном, в совершенном мужчина не раскаялся», - отметили в прокуратуре.

Добавим, жестокое убийство 19-летней студентки из Днепропетровщины Дарьи Косенок, которая училась во Львове, ошеломило тогда всю страну.

Убийца девушки рассказал правоохранителям, что причиной конфликта стала ревность.

Пара встречалась около года и потом парень начал проявлять неожиданную агрессию и слишком контролировать Дашу. Тогда она решила разорвать с ним отношения.

«Но он продолжал ее преследовать, угрожал, что он совершит самоубийство, покончит с собой. Даша была очень участливая и добрая, ее это беспокоило. Она говорила: мама, если с ним что-нибудь произойдет, я себе этого никогда не прощу. Он на этом сыграл, выманил ее шантажом.

Она хотела с ним разойтись по-человечески – поговорить перед разрывом. Он это понимал и сделал так, чтобы она никому не досталась», – рассказывала мама девушки Анна Косенок.

Родители Даши были уверены, что убийство их дочери было заранее спланировано.

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