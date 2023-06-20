Максим був сильним воїном, який стояв на захисті України.

Україну сколихнула нова страшна звістка – загинув чемпіон України з кікбоксингу Максим Бордусь, пише Politeka.net.

«Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу у будь-який момент – таким пам’ятають його товариші у спортивному колі. Максим ставав переможцем та призером десятків турнірів і був чемпіоном України з кікбоксингу WAKO», - згадують про Максима у Спортивному комітеті України.

Життя чемпіона обірвалося 11 червня у запеклому бою на Запорізькому напрямку.

«Вічна пам'ять герою України», «Вiчна пам'ять. Героям царство небесне....»,

«Герої не вмирають»,

«Як це жахливо, коли таланти гинуть», «Дякуємо герою, як сумно, що втрачаємо найкращих!»,

«Війна забирає кращих. Відвічна Слава полеглому Герою!», - коментують користувачі соцмереж жахливу звістку.

На сайті президента України з’явилася петиція про присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю Національної Гвардії України Бордусю Максиму Романовичу.

Чемпіон України з кікбоксингу народився 6 лютого 2000-го року у Києві.

24 лютого минулого року Максим добровільно мобілізувався на фронт.

«Спочатку відвойовував у складі 112 бригади ТРО Київ та Київську область. Згодом відправився на Схід, Лиманський напрямок. Максим завжди прагнув поповнити ряди штурмових підрозділів, тому в березні 2023 року перевівся в штурмову бригаду АЗОВ. Після двох місяців підготовки він разом зі своїм підрозділом з завданням наступальних дій відправився на Запорізький напрямок….», - йдеться у тексті петиції.

На жаль, саме на цьому напрямку життя Максима обірвалося. Чемпіон загинув від ворожого снаряду, виконуючи бойове завдання.

«За рідну українську землю стояв живим щитом проти ворожої артилерії та танків.

Із честю виконав обов’язок щодо захисту своєї держави і до останнього подиху залишився вірним присязі, українському народові та Україні!», - наголошуються у тексті петиції.

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