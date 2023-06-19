Про страшну подію розповіли в поліції Прикарпаття, пише Politeka.net.
У неділю, 18 червня, о 17:45 до поліції звернувся 40-річний мешканець смт Кути і повідомив, що його 9-річна донька близько 15:00 години пішла до сестри.
Але дівчинка там так і не з’явилася. Мобільний телефон дитини знаходився поза зоною досяжності. Правоохоронці відразу розпочали пошук.
На жаль, трапилося найстрашніше – тіло дитини з ознаками насильницької смерті знайшли в хащах на території селища близько 21:30.
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Поліцейські вилучили записи з камер відеоспостереження та встановили особу, причетну до цього страшного злочину. Ним виявився 34-річний родич школярки.
«Як з’ясували слідчі, фігурант того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата - батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку», - повідомили в поліції обставини страшної трагедії.
У скоєному чоловік зізнався.
Чоловік вже був судимий за злочини проти статевої недоторканості та проти власності. Його затримали в смт Кути. Тепер йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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