Оккупанты атаковали Украину «шахедами», пишет Politeka.net.

О движении "шахедов" сообщали Воздушные силы ВСУ. Было зафиксировано движение нескольких "шахедов" в Сумской и Полтавской областях. Позже появилась информация о "шахедах" над Черкасчиной и Кировоградщиной.

Мониторинговые каналы сообщали о взрывах в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях, а также в Житомирской области.

По некоторым данным, из-за попадания обломков повреждено здание в одной из общин района Хмельницкой области.

Вспыхнул пожар.

Добавим, ранее в воздушных силах напомнили, что в Украине недостаточное количество ПВО.

"Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее нужно, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта. Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, для того чтобы покрыть такое государство как Украина колпаком, как это сделало государство Израиль", – объяснял спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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ВСУ добились успехов, но главный удар еще впереди.

Также сообщалось, что оборвалась жизнь молодого украинского чемпиона.