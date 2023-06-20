Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, українські захисники мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках

«Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - повідомив Ковальов.

За його словами, ворог зосереджує основні зусилля на ведені оборони та недопущенні просування наших військ, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.

Раніше в Міноборони повідомили, що українським воїнам доволі складно просуватись, адже ворог кинув усі сили щоб зупинити наступ.

«Противник не буде здавати позиції легко і ми повинні налаштуватись на те, що це буде жорсткий двобій. Власне те, що зараз і відбувається. Не варто вимірювати результат роботи сил оборони виключно населеними пунктами та пройденими кілометрами. Бо критеріїв ефективності військових дій значно більше», - підкреслювала заступниця міністра оборони україни Ганна Маляр.

За її словами, операція, яка триває, має декілька завдань і військові рухаються так, як і були повинні.

«І найбільший удар ще попереду», - зазначила Маляр.

Заступниця міністра також зазначила, що ворог концентрує чимало своїх зусиль на сході і там продовжує наступати. Бо для ворога основний напрямок наступу саме там, адже агресор не полишає мету вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

«Тож, зараз гаряче і на сході, і на півдні», - підкреслила Маляр.

Тим часом у Повітряних силах пояснили, чому ворожі «шахеди» минулої ночі долетіли аж до Львова.

«Сьогодні ППО розміщене там, де це найбільш потрібно, захищаючи великі міста, інфраструктурні об’єкти, об’єкти атомної енергетики і лінію фронту. Не вистачає банально засобів ППО, і це ще м’яко кажучи, для того щоб покрити таку державу як Україна ковпаком, як це зробила держава Ізраїль», – розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, мобільним вогневим групам складно вночі стрілецькою зброєю збити «шахеди», які до того ж летять по руслах річок, використовуючи різні маршрути.

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