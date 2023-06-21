Панихида начнется в 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, пишет Politeka.net со ссылкой на Самборский городской совет.

Подполковник Государственной пограничной службы Украины Игорь Дашко погиб в апреле 2022 года в Мариуполе, прикрывая побратимов. Во время боя был тяжело ранен, и чтобы не попасть в плен и не дать врагу возможность захватить радиостанцию, защитник взорвал себя гранатой. Последними его словами в эфире были: «Слава Украине!».

По словам побратимов Игоря, он прикрыл свою группу и фактически остался сам в окружении оккупантов.

17 апреля 2022 года указом Президента был награжден Звездой Героя Украины. А также присвоено звание полковник (посмертно).

Похоронят Героя на Марсовом поле. У него остались жена и дочь.

«Слава Герою!»,

«Какая боль, теряем лучших», «Вечная память Герою!»,

«Честь»,

«Какая ужасная смерть»,

«Сочувствие родным и близким» – пишут пользователи соцсетей, ошеломленные очередной трагедией.

Добавим, во Львове на военном кладбище раскапывают старые могилы, чтобы освободить место для погибших на войне. Об этом пишет издание The New York Times.

«В течение почти 15 месяцев тела павших солдат заполняли военные кладбища на склоне холма во Львове. Теперь старые безымянные могилы погибших в прошлых войнах эксгумируют, чтобы освободить место», - пишет издание.

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