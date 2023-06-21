Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
«На направлениях Новоданиловка – Роботино, Малая Токмачка – Вербовое, Свободное Поле – Макаровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
Также он сообщил, что враг сосредотачивал основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск, применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение.
Помимо всего прочего, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке.
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«Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области», – рассказал Ковалев.
На направлении Белогоровка – Шипиловка ВСУ вели наступательные действия, имели частичный успех и закреплялись на достигнутых рубежах.
В свою очередь в Минобороны добавили, что вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна.
«В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери», - заверили в Минобороны.
Добавим, ранее боец, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что россияне бросили на Купянское направление очень много сил.
"Они хотят заставить нас не наступать на флангах Бахмута, а дополнительно перебросить силы на оборону этого города. Их тактика растянуть нас навязыванием боев за Купянск и Лиман», - объяснил замысел врага «демон».
Утром 21 июня боец рассказал, что ночь была "бешеная".
"Бешеная ночь и утро - нашим танкистам особое приветствие, вы космические люди, спасибо за отличную поддержку", - подчеркнул защитник.
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