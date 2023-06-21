Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

«На направлениях Новоданиловка – Роботино, Малая Токмачка – Вербовое, Свободное Поле – Макаровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

Также он сообщил, что враг сосредотачивал основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения украинских войск, применяет резервы, пытается восстановить утраченное положение.

Помимо всего прочего, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на востоке.

«Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области», – рассказал Ковалев.

На направлении Белогоровка – Шипиловка ВСУ вели наступательные действия, имели частичный успех и закреплялись на достигнутых рубежах.

В свою очередь в Минобороны добавили, что вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно происходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна.

«В целом на востоке наши войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери», - заверили в Минобороны.

Добавим, ранее боец, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что россияне бросили на Купянское направление очень много сил.

"Они хотят заставить нас не наступать на флангах Бахмута, а дополнительно перебросить силы на оборону этого города. Их тактика растянуть нас навязыванием боев за Купянск и Лиман», - объяснил замысел врага «демон».

Утром 21 июня боец ​​рассказал, что ночь была "бешеная".

"Бешеная ночь и утро - нашим танкистам особое приветствие, вы космические люди, спасибо за отличную поддержку", - подчеркнул защитник.

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