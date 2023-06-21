Вибух пролунав біля окупованої Феодосії, пише Politeka.net. Рух потягів й цьому напрямку тимчасово призупинено.

Окупаційні влади запевняють, що постраждалих немає, а рух відновлять у найближчий час.

В мережі також з’явилися кадри, на які, як зазначається, потрапив момент вибуху. НП сталася внаслідок роботи кримських партизанів.

«Цікавий звук вибуху», «Слава партизанській силі!», «Мало», «Гарно!», «Молодці», «Дякую, кримчата», «Віримо в наших партизанів», - коментують нову НП в окупованому Криму.

Додамо, що на території окупованого півострова посилюється спротив. Так, активісти руху «Жовта стрічка» поширили у Феодосії, Ялті та Сімферополі більше 100 графіті за одну добу і ще більше стрічок. Десятки графіті в день, сотні в тиждень — актуальні обʼєми ризикової роботи.

Жовтий колір — колір свободи та спротиву. Саме тому окупаційна влада намагається все швидко замалювати, стерти, зірвати, знищити.

Додамо, що зранку і Новій Москві та Підмосков’ї також пролунали вибухи. Влада рф заявила, що відбулася атака безпілотників, метою яких була військова частина у Московській області.

За словами губернатора регіону Андрія Воробйова, БПЛА було знищено у селищі Калінінець.

"Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5:30 та 5:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин у результаті протидії військових. Уламки виявлено, руйнувань та постраждалих немає", - заявив чиновник.

Уламки ще одного безпілотника виявили в районі села Лукіне у Новій Москві. Дрон вибухнув у небі.

Останні новини України:

Окупанти перелякані - став відомий зміст повідомлень, які росіяни розсилають зрадникам України.

Також повідомлялось, що ЗСУ досягли успіхів, але головний удар ще попереду.

Крім того, Politeka.net писала, що обірвалося життя молодого українського чемпіона.