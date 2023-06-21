Сьогодні у Львові поховають Героя України, самбірчанина Ігоря Дашка.

Панахида розпочнеться о 14.00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, пише Politeka.net з посиланням на Самбірську міську раду.

Підполковник Державної прикордонної служби України Ігор Дашко, загинув у квітні 2022 року у Маріуполі, прикриваючи побратимів. Під час бою був важко поранений, і щоб не потрапити в полон та не дати ворогу можливість захопити радіостанцію захисник підірвав себе гранатою. Останніми його словами в ефірі, були: «Слава Україні!».

За словами побратимів Ігоря, він прикрив свою групу і, фактично, залишився сам в оточенні окупантів.

17 квітня 2022 року указом Президента його було нагороджено Зіркою Героя України. А також присвоєно звання полковник (посмертно).

Поховають Героя на «Марсовому полі». У нього залишилися дружина та донька.

«Слава Герою!»,

«Який біль, втрачаємо найкращих», «Вічна пам'ять Герою!»,

«Честь»,

«Яка жахлива смерть»,

«Співчуття рідним і близьким» - пишуть користувачі соцмереж, приголомшені черговою трагедією.

Додамо, у Львові на військовому цвинтарі розкопують старі могили, щоб звільнити місце для загиблих на війні. Про це пише видання The New York Times.

«Протягом майже 15 місяців тіла полеглих солдатів заповнювали військові цвинтарі на схилі пагорба у Львові. Тепер старі безіменні могили загиблих у минулих війнах ексгумують, щоби звільнити місце», - пише видання.

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