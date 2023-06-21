Кадры разгрома российских танков опубликовал в своем телеграм-канале журналист Юрий Бутусов.

«На направлении Лиман-Кременная российские силы пытались начать наступление с помощью танков. Однако, благодаря нашей артиллерии, планам окупантов не суждено было сбыться», - коротко прокомментировал Бутусов эпичные кадры, на которых можно увидеть, как вражеская техника превращается в металлолом.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что противник продолжает сосредоточивать основные усилия на направлениях Лимана, Бахмута, Авдеевке и Марьинке, продолжаются тяжелые бои. В течение суток 20 июня было проведено 40 боевых столкновений.

Также сообщалось, что украинские защитники продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Имели частичный успех и закрепляются.

Кроме того, силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества.

В направлении Белогоровка – Шипиловка, подразделения Сил обороны Украины вели наступательные действия, имели частичный успех и закрепляются на достигнутых рубежах.

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