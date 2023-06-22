Знаменитый украинский певец Виталий Козловский снял видеоролик прямо со службы, где он находится в данный момент. Недавно артист получил повестку и успешно прошел военно-врачебную комиссию.
А уже в новом видео в Стори певец появился перед своими поклонниками в военной форме, демонстрируя свое оружие и обещая "ликвидировать врагов".
"Микрофон был моим оружием в прошлом. Теперь я держу настоящее оружие, которое поможет нейтрализовать врага", - заявил Козловский.
Певец Виталий Козловский отправился на фронт в составе Вооруженных Сил Украины, собираясь "утилизировать" оккупантов. На видео можно услышать и другие голоса. Козловский появился на фоне лесной местности, держа в руках автомат, который он с улыбкой показал перед камерой.
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Известно, что Козловский вступил в ряды бригады "Рубеж" в составе базирующейся в Гостомеле Киевской области Нацгвардии. Пока что проходит обучение. Бригада также является частью "Гвардии наступления", которая будет освобождать оккупированные территории.
"Вот и ко мне пришла повестка", - ранее написал Виталий Козловский в публикации.
"Вы что действительно думаете, что он будет мобилизован? Не смешите; Капец, люди чего вы такие злые. Правда, не правда ли, это на его совести. Вы за себя отвечайте, а не за кого-то..... Сами что делаете, чтобы война скорее закончилась!; Получить еще не значит пойти воевать, пиар" - писали ранее.
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