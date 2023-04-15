Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая вот-вот станет мамой уже третьего ребенка, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая недавно презентовала новый "детский" альбом, представила еще одну премьеру.

Как оказалось, Светлана записала дуэтную песню с Виталием Козловским, которую они называют песней реквием. По словам исполнителя, он недавно вернулся из зоны боевых действий и был поражен увиденным. Виталий позвонил Светлане, которая вот-вот родит ребенка, и предложил записать дуэтную композицию о войне и погибших воинах. Артистка призналась, что сначала послушала песню, поплакала, а потом согласилась.

"Умоляю, не забывайте какой ценой", - подписала свой пост в сети Тарабарова.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию певицы:

"Сильно очень! Поздравляю, друзья!".

"Какой гармоничный получился дуэт! Очень хорошо! До мурашек".

"Слава каждому защитнику. Благодарность за каждый день".

"Слушаю в пятый раз. Очень сильная песня. И донесли вы ее до самых далеких частиц души и сердца! Слава Героям!".

"Боже, как больно каждое слово".

"Спасибо вам за такую чувствительную песню!".

"Это мощная премьера. В самое сердце"

"Большое спасибо! До мурашек".

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