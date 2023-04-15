Известный украинский певец Виталий Козловский высказался о поведении своего товарища и хореографа Влада Ямы, который сбежал в США.

Популярный украинский исполнитель Виталий Козловский решил рассказать о том, что думает о позиции коллеги и товарища Влада Ямы, популярного хореографа из "Танців з зірками". В одном из эпизодов программы "ЖВЛ" Козловский рассказал, что недавно вернулся с востока страны, куда ездил передавать гуманитарную помощь.

Вспомнил артист и про своих коллег, которые с первого дня войны живут за границей. В частности, речь зашла о Владе Яме.

Недавно Яма устроил скандальную вечеринку, люди набросились на него с осуждением и критикой за русское название мероприятия. Примечательно, что Виталий Козловский стал одним из немногих, кто заступился за Яму:

«Я его позицию не поддерживаю и не отбеливаю. Это его совесть, быть в другой стране – это его совесть отвечать за свою семью. Я не знаю, что такое сегодня быть отцом, ответственным отцом. Но я не смог бы жить в другой стране, все. На этом точка. Не ко времени сегодня закидывать камнями своих же людей» - высказался Виталий.

Также Виталий Козловский поделился впечатлениями по возвращении из зоны боевых действий, где он выступал для украинских защитников.

"После увиденного ТАМ(сплошная беда, разруха, непрерывные взрывы…) я так хочу, чтобы каждый помнил о том, какой ценой нам все это достается. И как наши воины там, на передовой стоят насмерть, чтобы все это для нас сохранить", — пишет артист.

Напомним, Кондратюк резко заговорил о скандале с Козловским и его ордене от президента.

Как сообщала Politeka, Виталий Козловский в дорогом костюме на фоне ВСУ нарвался на жесткую критику.

Также Politeka писала, что Козловский с Поляковой за ручку появились на публике, неожиданные кадры.