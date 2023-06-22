Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила представитель ОК «Юг» Наталья Гуменюк.
По ее словам, в Одесской области были сбиты три «шахеда».
Но есть и попадание. Оно не критично и жертв нет.
"Ночь неспокойная. Враг пытается применять новые тактики, выискивает способы, как обойти нашу ПВО", - отметила она.
Также Гуменюк сообщила, что оккупанты пытаются использовать те потенциалы, которые еще могут - в частности ракеты Х-22 и ударные беспилотники.
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Ситуация в Черном море пока более или менее стабильна:
"Ракетоноситель вечером был заведен в базирование, он не привлекался к ракетной атаке. Это и сориентировало наше ПВО больше на воздушные атаки, что будет работать авиация и запуски "шахедов", - пояснила Гуменюк.
Тем временем стало известно, что в Киеве из-под завалов жилой многоэтажки достали тело одного погибшего.
Еще два человека пострадали, они госпитализированы
Напомним, ночью в Днепровском районе по ул. Малышка, произошел взрыв. По предварительной информации, разрушены 4 и повреждены 6 квартир.
Также сообщалось, что причиной взрыва, вероятно, является утечка газа.
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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне вот-вот окажутся в ловушке.