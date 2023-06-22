Потужний вибух пролунав минулої ночі в районі Бердянська. Про причину та попередні наслідки розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише Politeka.net.
Вибух, за його словами, було чутно навіть за 50 км. в с. Урзуф Маріупольського району.
«Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів в базі відпочинку “Троянда” с. Азовське Бердянського району», - повыдомив Андрющенко.
Після вибуху почалася пожежа. Зарево, каже радник мера Маріуполя, спостерігали понад годину.
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Тим часом Генштаб ЗСУ повідомляє, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та шість - по зенітно-ракетних комплексах ворога.
Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА.
«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції РЕБ та склад боєприпасів ворога», - повідомляють в Генштабі.
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