Потужний вибух пролунав минулої ночі в районі Бердянська. Про причину та попередні наслідки розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише Politeka.net.

Вибух, за його словами, було чутно навіть за 50 км. в с. Урзуф Маріупольського району.

«Місцеві повідомляють про влучання в місце концентрації окупантів в базі відпочинку “Троянда” с. Азовське Бердянського району», - повыдомив Андрющенко.

Після вибуху почалася пожежа. Зарево, каже радник мера Маріуполя, спостерігали понад годину.

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомляє, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та шість - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції РЕБ та склад боєприпасів ворога», - повідомляють в Генштабі.

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