Спасательная операция на месте трагедии в столице продолжается.

В настоящее время количество погибших в результате взрыва в жилой многоэтажке в Днепровском районе Киева возросло до двух, пишет Politeka.net.

Сначала, напомним, было известно об одном погибшем и двух пострадавших.

Позже стало известно, что спасатели заметили еще одного человека, но было неизвестно, жив ли он.

«По состоянию на 07:50 в результате взрыва в многоэтажке погибли 2 человека, пострадали 4 человека (из них 3 госпитализированы) и спасены 18 человек. За медицинской помощью обратились два человека. Работы продолжаются», - сообщили спасатели.

По предварительным данным, причиной взрыва может быть утечка газа.

"Выясняют причину взрыва. Возможно, газ, может взрывчатка", — подчеркнул мэр города Виталий Кличко.

В свою очередь жильцы дома рассказывают, что в последние дни в квартире проводились ремонтные работы и подозревают, что это могло стать причиной несчастья.

"Ремонт там делали!", – говорят люди.

По факту взрыва в доме следователи полиции Киева начали уголовное производство.

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