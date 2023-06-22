В настоящее время количество погибших в результате взрыва в жилой многоэтажке в Днепровском районе Киева возросло до двух, пишет Politeka.net.
Сначала, напомним, было известно об одном погибшем и двух пострадавших.
Позже стало известно, что спасатели заметили еще одного человека, но было неизвестно, жив ли он.
«По состоянию на 07:50 в результате взрыва в многоэтажке погибли 2 человека, пострадали 4 человека (из них 3 госпитализированы) и спасены 18 человек. За медицинской помощью обратились два человека. Работы продолжаются», - сообщили спасатели.
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По предварительным данным, причиной взрыва может быть утечка газа.
"Выясняют причину взрыва. Возможно, газ, может взрывчатка", — подчеркнул мэр города Виталий Кличко.
В свою очередь жильцы дома рассказывают, что в последние дни в квартире проводились ремонтные работы и подозревают, что это могло стать причиной несчастья.
"Ремонт там делали!", – говорят люди.
По факту взрыва в доме следователи полиции Киева начали уголовное производство.
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