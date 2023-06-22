В окупованому Криму на переїзді Чонгар після звуків вибухів зупинено рух транспорту.

Місцева "влада" повідомляє про "приліт" по автомобільному мосту у Чонгарі, пише Politeka.net.

Зазначають, що автомобілі дорогою не пропускають, але рух нібито організований "резервним шляхом".

Колаборант Володимир Сальдо стверджує, що ЗСУ завдали ударів по кільком мостам на адмінкордоні Криму та Херсонської області. Для атаки нібито використовувалися крилаті ракети Storm Shadow.

Тим часом в мережі з’явилися фото мосту, на якому видно щонайменше одну яму. Користувачі соцмереж пригадали, що там само перед звільненням Херсону виглядав Антонівський міст.

«Дірки, як на Антонівському»,

«Пристрілка», «Пам’ятаєте Антонівський міст?»,

«Дух Антонівського», «Ех, я з нього в дитинстві у воду стрибав», «Це в нього болячка Антонівського мосту»,

«Мабуть, це лише перший тестовий удар», - коментують користувачы соцмереж.

У свою чергу нардеп Олексі Гончаренко зазначив, що в Крим з території Херсонщини веде три дороги — дві йдуть в районі Армянська — через Каланчак та Чаплинку, а інша — Чонгар.

«Цим напрямком як раз можна користуватися, коли їдеш в сторону Запорізької області. І дірки в мосту на Чонгарі означають, що тепер рашисти не зможуть їм нормально користуватись та возити туди-сюди військову техніку», - зазначив парламентарій.

Таким чином, російська оборона на Запоріжжі буде деградувати і врешті-решт ЗСУ її знесуть.

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Також повідомлялось, що величезна вирва утворилася після нового ракетного удару.

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ вдарили по лігву окупантів на березі моря.