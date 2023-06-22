Внаслідок атаки понівечено житловий сектор, пише Politeka.net з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Головне - минулося без жертв», - зазначив Лисак.

Неспокійно було й на Нікопольщині - по району російська армія відкривала вогонь тричі.

«З важкої артилерії цілила по Нікополю. Люди не постраждали. Рятувальники ще обстежують місця прильотів», - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував Україну «шахедами», є влучання.

Тим часом стало відомо, що на на місці страшного вибуху у Києві бачать ще одну людину. Наразі невідомо, чи жива вона.

Попередньо, причиною жахливого вибуху в житловій багатоповерхівці став витік газу.

На даний момент відомо про одного загиблого та двох постраждалих – їх госпіталізували.

Також Politeka.net писала, що ЗСУ вдарили по лігву окупантів на березі моря.

Пошуково-рятувальна операція триває.