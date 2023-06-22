Внаслідок атаки понівечено житловий сектор, пише Politeka.net з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
«Пошкоджені 10 приватних будинків, господарська споруда, гаражі та авто. Побиті газопровід, водогін і лінії електропередач. Головне - минулося без жертв», - зазначив Лисак.
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Неспокійно було й на Нікопольщині - по району російська армія відкривала вогонь тричі.
«З важкої артилерії цілила по Нікополю. Люди не постраждали. Рятувальники ще обстежують місця прильотів», - повідомили в ОВА.
Нагадаємо, минулої ночі ворог також атакував Україну «шахедами», є влучання.
Тим часом стало відомо, що на на місці страшного вибуху у Києві бачать ще одну людину. Наразі невідомо, чи жива вона.
Попередньо, причиною жахливого вибуху в житловій багатоповерхівці став витік газу.
На даний момент відомо про одного загиблого та двох постраждалих – їх госпіталізували.
Також Politeka.net писала, що ЗСУ вдарили по лігву окупантів на березі моря.
Пошуково-рятувальна операція триває.