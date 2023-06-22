Сильный взрыв прогремел в ресторане, в котором в тот момент находилось много посетителей и персонала.

Трагедия произошла на северо-западе Китая в барбекю-ресторане, сообщают местные СМИ.

Заведение находится на оживленной улице, а взрыв прогремел вечером в среду, 21 июня. Причиной взрыва стала утечка газа.

В результате пострадали 38 человек, 31 человек погиб.

Также сообщается о задержании девяти человек, в том числе владельца и сотрудников ресторана.

«Капец!», «Бедные люди!», «Кошмар», - комментируют трагедию пользователи соцсетей.

Добавим, тем временем в Киеве продолжается поисково-спасательная операция на месте взрыва в жилой многоэтажке.

На данный момент известно о двух погибших и пяти пострадавших. Спасено 18 человек.

По словам жителя дома, после взрыва с десятого этажа выпрыгнул человек. Официально об этом случае пока не сообщается.

По предварительным данным, причиной ужасного несчастья, в результате которого пожар вспыхнул на нескольких этажах, а часть дома превратилась в руины, стала утечка газа.

«В 09:30 спасатели получили информацию, что в доме, вероятно, могут еще остаться жильцы. В 10:00 эвакуирована женщина. Ей оказывается первая медицинская помощь», - сообщили в КГВА.

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