Очередную работу HIMARS и последствия удара продемонстрировал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

«По россиянам работает HIMARS. Минимум восемь 200-х врагов. Великолепная работа «Рыбака». Враг потерял "Тюльпан". Силы обороны уничтожают технику россиян на Бахмутском направлении», – прокомментировал кадры Сырский.

Добавим, что силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях.

В направлении Ровнополь – Старомайорское украинской воины имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Лиманском направлении Силы обороны вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, имели частичный успех, закрепляются.

Кроме того, украинские войска продолжают сдерживать наступление окупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо-западнее Дибровы, возле Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области», - сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

В свою очередь украинский военный, ведущий телеграмм-канал «Бахмутский», рассказал, что продолжаются позиционные бои. оккупанты мечтают вернуть свои позиции, нагнали живую силу.

На Лиманском направлении оккупанты также «подвезли своих», но ВСУ держат оборону.

За вчерашний день, говорит «Бахмутский», в плен взяли еще 11 оккупантов.

Последние новости Украины:

ВСУ начали взрывать мосты в оккупированный Крым.

Также сообщалось, что оккупанты влупили ракетами "Кинжал", стали известны последствия.

Кроме того, Politeka.net писала, что огромная воронка образовалась после нового ракетного удара.