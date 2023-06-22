Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, что делать в случае взрыва на АЭС и как помешать попаданию радиации в организм.
"Первое, что происходит при радиоактивном заражении, — выброс радиоактивного йода, который убивает щитовидную железу. Поэтому есть важнейшее правило защиты: есть угроза радиоактивного заражения — надо принять внутрь обычный йод, тогда щитовидная железа будет занята этим йодом, и мы сможем ее уберечь от поражения. Это надо сделать тогда, когда угроза реальна — за 30 минут, например, или в первые минуты и часы после того, как объявлена тревога. Если мы сделаем это в первые два часа, защита превышает 90 процентов. Если за 30 минут до взрыва — почти стопроцентная защита", — заявил доктор Комаровский.
Евгений Комаровский уточнил, что нужно принимать таблетки калия йодид в такой дозировке:
- Взрослые и дети старше двух лет – 125 мг – ½ таб. 250мг.
- Дети младше 2 лет – 40 мг = 1/6 таб. 250мг.
В качестве альтернативы, по словам доктора Комаровского, можно использовать обычный раствор 5% йода. Тогда дозировка будет следующая:
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- Взрослые и дети старше 14 лет – 40 капель внутрь
- Дети 5-14 лет – 20 капель внутрь
- Дети 2-5 лет – 20 капель на кожу
- Дети младше 2 лет – 10 капель на кожу
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