Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, что делать в случае взрыва на АЭС и как помешать попаданию радиации в организм.

"Первое, что происходит при радиоактивном заражении, — выброс радиоактивного йода, который убивает щитовидную железу. Поэтому есть важнейшее правило защиты: есть угроза радиоактивного заражения — надо принять внутрь обычный йод, тогда щитовидная железа будет занята этим йодом, и мы сможем ее уберечь от поражения. Это надо сделать тогда, когда угроза реальна — за 30 минут, например, или в первые минуты и часы после того, как объявлена тревога. Если мы сделаем это в первые два часа, защита превышает 90 процентов. Если за 30 минут до взрыва — почти стопроцентная защита", — заявил доктор Комаровский.

Евгений Комаровский уточнил, что нужно принимать таблетки калия йодид в такой дозировке:

Взрослые и дети старше двух лет – 125 мг – ½ таб. 250мг.

Дети младше 2 лет – 40 мг = 1/6 таб. 250мг.

В качестве альтернативы, по словам доктора Комаровского, можно использовать обычный раствор 5% йода. Тогда дозировка будет следующая:

Взрослые и дети старше 14 лет – 40 капель внутрь

Дети 5-14 лет – 20 капель внутрь

Дети 2-5 лет – 20 капель на кожу

Дети младше 2 лет – 10 капель на кожу

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