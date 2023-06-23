Утро пятницы начинается с хороших новостей, но не для окупантов.

В Мариуполе ликвидировали офицеров армии оккупанта.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет Politeka.net.

По его словам, оккупанты поселились в частном доме мариупольцев, выехавших из города, убегая от войны. Дом находился в Приморском районе недалеко от Мариупольского морского порта.

Но, судя по кадрам, от него останется только пепел – в доме произошел мощный пожар. О причинах пожара сообщается лишь то, что это стало следствием работы Мариупольского Сопротивления.

Как результат – ликвидировано по меньшей мере 4 офицера.

«Пятница начинается с хороших новостей», – подчеркнул Андрющенко.

Ранее стало известно о мощном взрыве в районе Бердянска.

Взрыв, по его словам, был слышен даже в 50 км. в с. Урзуф в Мариупольском районе.

Местные сообщали о попадании в место концентрации окупантов на базе отдыха "Роза" с. Азовское Бердянского района.

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Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вот-вот окажутся в ловушке.