В Мариуполе ликвидировали офицеров армии оккупанта.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет Politeka.net.
По его словам, оккупанты поселились в частном доме мариупольцев, выехавших из города, убегая от войны. Дом находился в Приморском районе недалеко от Мариупольского морского порта.
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Но, судя по кадрам, от него останется только пепел – в доме произошел мощный пожар. О причинах пожара сообщается лишь то, что это стало следствием работы Мариупольского Сопротивления.
Как результат – ликвидировано по меньшей мере 4 офицера.
«Пятница начинается с хороших новостей», – подчеркнул Андрющенко.
Ранее стало известно о мощном взрыве в районе Бердянска.
Взрыв, по его словам, был слышен даже в 50 км. в с. Урзуф в Мариупольском районе.
Местные сообщали о попадании в место концентрации окупантов на базе отдыха "Роза" с. Азовское Бердянского района.
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Также сообщалось, что Байден разработал сценарий победы Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вот-вот окажутся в ловушке.