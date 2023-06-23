Спасатели на второй день разбирают завалы на месте страшного взрыва в украинской столице.

Сегодня работы в поврежденной взрывом многоэтажке в Деснянском районе продолжили спасатели аварийно-спасательного взвода КАРС "Киевская служба спасения".

На фото можно увидеть, что некоторые квартиры в результате взрыва полностью разрушены, стены многоэтажки почернели после страшного пожара.

Добавим, что в результате взрыва свою квартиру потерял и известный спортивный комментатор Роберто Моралес.

О потере жилья мужчина узнал во время службы в Вооруженных силах Украины. Трагическую новость о своем доме Моралес сообщил в Facebook .

"Малишка, 33. Мой дом, квартиры уже нет", - написал он на своей странице в Facebook , оставив реквизиты для денежной помощи.

В комментариях пользователи соцсетей выражают Моралесу слова сочувствия и поддержки:

«Сочувствую видели какой ужас», «Держись!», «Жесть!», «Реально хорошо, что не было дома. Все остальное наживное»,

«Роберто, друг, помогаем, как и чем можем. Ужасно, очень жаль», «Жесть какая, сочувствую»,

«Роберто, держись! Вместе, всем футбольным сообществом, поможем, чем сможем!».

Добавим, что сегодня жителей пустили в дом на Малышко – люди хотят попасть домой, чтобы забрать хоть какие-то вещи.

Напомним, жертвами взрыва в многоэтажке стали три человека.

Еще девять человек пострадали.

К ликвидации последствий днем ​​22 июня было привлечено более ста спасателей и 19 ед. техники.

Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа.

Последние новости Украины:

ВСУ творят нереальное, контрнаступление дает свои плоды.

Также сообщалось, как выглядит Бахмут прямо сейчас и продолжаются ли бои за город.

Кроме того, Politeka.net писала об ужасном ударе по Херсону – количество жертв увеличилось.