Сегодня работы в поврежденной взрывом многоэтажке в Деснянском районе продолжили спасатели аварийно-спасательного взвода КАРС "Киевская служба спасения".
На фото можно увидеть, что некоторые квартиры в результате взрыва полностью разрушены, стены многоэтажки почернели после страшного пожара.
Добавим, что в результате взрыва свою квартиру потерял и известный спортивный комментатор Роберто Моралес.
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О потере жилья мужчина узнал во время службы в Вооруженных силах Украины. Трагическую новость о своем доме Моралес сообщил в Facebook .
"Малишка, 33. Мой дом, квартиры уже нет", - написал он на своей странице в Facebook , оставив реквизиты для денежной помощи.
В комментариях пользователи соцсетей выражают Моралесу слова сочувствия и поддержки:
«Сочувствую видели какой ужас», «Держись!», «Жесть!», «Реально хорошо, что не было дома. Все остальное наживное»,
«Роберто, друг, помогаем, как и чем можем. Ужасно, очень жаль», «Жесть какая, сочувствую»,
«Роберто, держись! Вместе, всем футбольным сообществом, поможем, чем сможем!».
Добавим, что сегодня жителей пустили в дом на Малышко – люди хотят попасть домой, чтобы забрать хоть какие-то вещи.
Напомним, жертвами взрыва в многоэтажке стали три человека.
Еще девять человек пострадали.
К ликвидации последствий днем 22 июня было привлечено более ста спасателей и 19 ед. техники.
Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа.
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